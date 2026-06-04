Persoalan dengan ART Viral, Erin Mengakui Buah Hati Terganggu

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Rien Wartia Trigina atau Erin dengan mantan asisten rumah tangganya (ART) masih terus menjadi sorotan publik.

Ramainya pemberitaan terkait kasus tersebut ternyata turut berdampak kepada anak-anak Erin dari pernikahannya dengan Andre Taulany.

Erin mengakui bahwa anak-anaknya merasa cukup terganggu dengan berbagai kabar yang beredar mengenai dirinya.

Menurut Erin, situasi tersebut terjadi di saat anak-anaknya sedang menjalani masa ujian sehingga membuat mereka kesulitan untuk tetap fokus.

“Ya, mereka cuma bertanya ini sebenarnya ada apa. Kebetulan sekarang lagi masa ujian. Anak saya yang kelas 12 juga lagi ujian, anak saya yang di London juga lagi ujian. Jadi sebenarnya agak terganggu dengan adanya pemberitaan seperti ini, jadi kurang fokus juga sih,” ujar Erin di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Meski demikian, Erin berupaya memberikan dukungan dan penjelasan kepada anak-anaknya agar tidak terlalu terpengaruh oleh isu yang berkembang.

Mantan istri Andre Taulany itu menegaskan akan membuktikan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya dalam kasus tersebut tidak benar.

“Tetapi saya tetap terus kasih rangkulan ke anak saya dan membuktikan bahwa Mama akan buktikan semua kalau ini tidak benar,” ucap Erin.