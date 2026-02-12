Personalisasi Wuling Darion Tampil Keren di IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors bersama National Modificator & Aftermarket Association (NMAA), menampilkan satu unit Darion Plug-in Hybrid dengan sentuhan personalisasi ‘daily use dress-up’.
Konsep mengusung filosofi less is more. Alih-alih tampil ekstrem, modifikasi Darion difokuskan pada keseimbangan antara gaya dan fungsi, tanpa mengorbankan kenyamanan sebagai MPV keluarga.
“Kolaborasi dengan NMAA menunjukkan fleksibilitas Wuling Darion sebagai kendaraan elektrifikasi yang tetap relevan untuk kebutuhan harian,” ujar Product Communication Manager Wuling Motors Danang Wiratmoko, Kamis.
Ubahan paling mencolok terlihat di sektor kaki-kaki. Darion menggunakan velg Enkei ES Tarmac berukuran 17x8 inci.
Pilihan tersebut bukan semata soal tampilan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, bobot, dan durabilitas untuk penggunaan harian.
Menariknya, dimensi ban tetap dipertahankan agar karakter suspensi dan kenyamanan berkendara tidak berubah.
Proses fitment dikerjakan Autodistro, member NMAA, dengan hasil presisi dan proporsional.
