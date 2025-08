Personel 5 Seconds of Summer, Michael Clifford Rilis Album Solo

jpnn.com, SYDNEY - Personel 5 Seconds of Summer, Michael Clifford meluncurkan album dari proyek solonya, yakni berjudul SIDEQUEST.

Dirilis di bawah naungan Hopeless Records, album itu diproduseri oleh JT Daly dan memuat single yang sebelumnya sudah dirilis seperti Kill Me For Always (feat. Porter Robinson), Cool, dan Give Me A Break! (feat. Waterparks).

Album 'SIDEQUEST' menjadi wadah bagi Michael Clifford untuk mengeksplorasi realitas baru setelah pindah ke kota lain dan memasuki babak hidup sebagai seorang ayah.

Meski kehidupan pribadinya kini makin dewasa, musik yang diciptakan tetap membawanya pada sisi yang lebih muda.

Ketegangan antara dua dunia ini terwujud melalui track yang penuh refleksi diri, namun sekaligus ada lagu dengan nuansa ceria yang justru mengangkat tema yang tidak selalu indah, sementara pengalaman menjadi ayah melahirkan petualangan sonik yang luas.

Album tersebut terasa personal dan introspektif, menghadirkan sisi rapuh dan jujur dari Michael yang jarang terlihat sebelumnya.

Michael Clifford mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias karena album SIDEQUEST akhirnya dirilis.

"Aku sangat bersyukur untuk semua orang yang terlibat dan membantu mewujudkan karya ini. Buat semua yang sudah mendengarkan, aku cinta banget sama kalian, dan aku harap album ini bisa jadi soundtrack momen spesial dalam hidup kalian seperti halnya untukku," ungkap Michael Clifford.