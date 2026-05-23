Pertahanan Jadi Kunci Persib Bandung Raih Gelar Juara Super League 2025/2026

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut solidnya lini pertahanan sebagai kunci sukses timnya memenangkan trofi kompetisi Super League musim 2025/2026, Sabtu (23/5/2026).

Keberhasilan mempertahankan gelar ini membuat Maung Bandung sukses mencatatkan rekor tiga kali juara berturut-turut (hattrick) dalam sejarah kompetisi domestik.

“Saya pikir pertahanan memberikan kami gelar juara musim ini,” ujar Bojan di Bandung, Sabtu.

Gawang skuad berjuluk Maung Bandung tercatat hanya kemasukan 22 gol musim ini, yang menjadi kebobolan paling sedikit dibandingkan tim-tim lain di liga.

Menurut Bojan, stabilitas di lini belakang menjadi fondasi penting yang menjaga konsistensi performa tim dari awal hingga akhir musim.

Dia menambahkan bahwa prinsip sederhana tanpa kebobolan menjadi kunci dalam perjalanan Persib meraih gelar juara.

Benteng kokoh tersebut, Bojan menambahkan, menutupi kekurangan Persib yang dinilainya tidak selalu tajam dalam memanfaatkan peluang.

“Meski kami menciptakan peluang dan tidak selalu mencetak gol, pertahanan tetap menjadi bagian terbaik dari permainan kami,” katanya.