Pertahanan Jadi Penentu, Pelatih Sassuolo Singgung Peran Jay Idzes

jpnn.com - Pelatih Sassuolo Fabio Grosso memberikan apresiasi tinggi kepada lini belakang timnya setelah berhasil membawa pulang satu poin dari markas Bologna pada lanjutan Serie A 2025/26.

Performa Jay Idzes menjadi salah satu sorotan utama dalam pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 1-1 di Stadion Renato Dall’Ara, Senin (29/12/2025) dini hari WIB.

Bek Timnas Indonesia tersebut tampil solid sejak menit awal dan menunjukkan ketenangan luar biasa di jantung pertahanan.

Baca Juga: Jay Idzes Punya Jagoan dalam Voting Pemain Terbaik FIFA 2025

Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-31, ketika Idzes melakukan penyelamatan penting.

Dengan posisi yang nyaris mustahil, kapten Timnas Indonesia itu berhasil menahan bola hanya beberapa sentimeter sebelum sepenuhnya melewati garis gawang.

Selepas pertandingan, Pelatih Sassuolo Fabio Grosso memuji ketangguhan lini belakang serta kreativitas pemain tengah timnya.

"Bek tengah, para gelandang, hingga penyerang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan saling melengkapi."

"Ketika lini belakang mampu menjaga kestabilan, tim memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan permainan dan menekan lawan," ucap Grosso dilansir dari Sassuolo News.