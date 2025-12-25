menu
Pertahankan Joshua Ibarra, Dewa United Banten Solid Menatap Musim 2026
Pebasket Joshua Ibarra saat berlaga pada ajang final IBL 2025 di Soemantri Brodjonegoro, Jakarta melawan Pelita Jaya. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten memanggil pulang Joshua Ibarra untuk melengkapi kuota pemain asing di IBL 2026.

Adapun Joshua sejatinya menjadi bagian dari kejayaan tim berjuluk Anak Dewa tersebut merengkuh trofi IBL musim 2025.

Pada partai final, pemain asal Meksiko tersebut tercatat dengan rerata 17.7 poin, 14.3 rebound, 3.7 assist, 2.0 steal, dan 1.3 block per game.

Persentase tersebut membuat pebasket bertinggi badan 211 cm itu menjadi most valuable player (MVP) final IBL 2025.

Kehadiran pebasket kelahiran 26 Januari 1995 itu bakal memperkuat tim asuhan Augusti Julbe, yang juga akan berkompetisi di BCL Asia 2026.

Sejauh ini kuota pemain asing Dewa United Banten telah lengkap setelah sebelumnya mempertahankan Jordan Adams serta D. J. Cooper.

Dari barisan pemain lokal runner up IBL All Indonesia Cup 2025 tersebut juga solid seusai memanggil ulang Laurentius Steven Oei yang sebelumnya pensiun. (ibl/mcr16/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal

