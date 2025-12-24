Pertama di Dunia, BYD Hadirkan Oli Mesin untuk PHEV
jpnn.com - Pabrikan mobil asal Build Your Dreams (BYD) meluncurkan oli mesin khusus untuk kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Pelumas mesin itu merupakan hasil kolaborasi Mobil. Selain itu, oli mesin tersebuut diklaim pertama di dunia yang bisa digunakan oleh kendaraan ramah lingkungan karena dilengkapi teknologi hybrid DM-i (Dual Mode) kendaraan BYD.
Dilaporkan Carnewschina pada Selasa waktu setempat, oli ini dirilis untuk mengatasi tantangan pelumasan yang dihadapi oleh mesin PHEV dalam kondisi operasi tertentu.
Dibandingkan dengan kendaraan bertenaga bensin tradisional, model PHEV memiliki mode operasi mesin lebih kompleks, yang ditandai dengan seringnya start dan stop, operasi durasi pendek pada suhu rendah, dan operasi intermiten di bawah beban tinggi.
Seringnya start dan stop menyebabkan peningkatan keausan mesin dan bantalan mengalami beban tinggi secara instan selama peralihan mode.
Selain itu, mengemudi jarak pendek pada suhu rendah menghasilkan uap air, sehingga meningkatkan risiko emulsifikasi oli.
Dengan demikian, operasi intermiten beban tinggi menuntut stabilitas dan kebersihan oli mesin yang lebih tinggi.
Secara spesifik, perusahaan tersebut mengeklaim oli mesin unggulan kelas 0W-20 memiliki ketahanan aus yang melebihi standar industri sebesar 50 persen dan stabilitas emulsifikasi 2,5 kali lebih tinggi dari standar, sehingga mengatasi masalah peningkatan produksi uap air pada mesin hybrid selama pengoperasian suhu rendah dan jarak pendek.
Pabrikan mobil asal Build Your Dreams (BYD) meluncurkan oli mesin khusus untuk kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Motor Listrik Ini Bisa Seimbang Sendiri, Pengendara Tak Perlu Lagi Injak Aspal di Lampu Merah
- Alih Fungsi Lahan Dihentikan, Menteri Nusron Ungkap Kondisi KP2B Jabar
- Demi Bersaing di Pasar, BYD Perpanjang Masa Garansi Baterai Hingga 8 Tahun
- BYD Membuka Selubung Seal 08 dan Sealion 08, Dijual Awal Tahun 2026
- BYD Matangkan Strategi Besar 2026: dari Pabrik Subang hingga Ekspansi ke Daerah
- Gandeng Solarky dan Fortuna, MAB Siap Produksi Kendaraan Listrik