Pertama di Dunia, Drone 360 8K Meluncur di Indonesia, Cek Harganya di Sini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Denka Pratama Indonesia, distributor resmi Insta360 bersama Antigravity resmi meluncurkan drone 360 8K di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (8/12).

Drone dengan sistem kamera 360 itu diklaim pertama di dunia. Selain itu, perangkat itu dikembangkan hasil kolaborasi antara Insta360, Antigravity, dan pihak ketiga, A1.

Manager Insta360 Indonesia, Radit mengatakan produk tersebut mampu menangkap seluruh sudut secara bersamaan.

Pilot dapat fokus menikmati pengalaman terbang tanpa perlu mengatur framing di udara.

“Kami menghadirkan Antigravity A1 sebagai standar baru industri drone dengan kamera 8K 360 tanpa blindspot,” ujar Radit di sele peluncuran drone 360.

“Pasar kreator di Indonesia berkembang sangat cepat, dan kami senang dapat membawa inovasi ini bersama Denka Pratama” tambahnya.

Dia menyebut Antigravity A1 adalah lompatan signifikan untuk teknologi aerial imaging.

“Kami berkomitmen memperkuat ekosistem distribusi dan layanan purna jual agar kreator Indonesia dapat mengadopsi teknologi ini dengan percaya diri,” ungkapnya.