Pertama di Dunia, Robot Humanoid Mornine Kantongi 3 Sertifikasi Standar Uni Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Robot humanoid Mornine yang dikembangkan AiMOGA Robotic mencatatkan sejarah baru di industri robotika global.

Sebab, Mornine menjadi robot humanoid pertama di dunia yang mengantongi tiga sertifikasi dan standar Uni Eropa untuk aspek hardware dan software.

Adapun tiga standar tersebut, yaitu CE-MD (Machinery Safety Directive), EN 18031 (Cybersecurity and Data Protection), dan CE-RED (Radio Equipment Directive).

Pencapaian itu untuk memperkuat kesiapan AiMOGA memasuki pasar Eropa sekaligus menunjukkan kemampuan robot humanoid asal Tiongkok tersebut dalam memenuhi standar global.

President of Chery International sekaligus President of AiMOGA Robotics, Zhang Guibing mengungkapkan sertifikasi ini menjadi awal perjalanan sebuah robot menuju penerapan di dunia nyata.

Menurut dia pihaknya selalu menempatkan keselamatan, keandalan sistem operasional, serta perlindungan data sebagai prioritas utama.



"Keberhasilan Mornine memenuhi rangkaian standar Uni Eropa untuk aspek hardware dan software menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan teknologi robotika yang dapat diterapkan dan dipercaya di berbagai kebutuhan nyata," kata Zhang dalam siaran persnya, Senin (7/9).

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Sertifikasi Mornine diperoleh melalui penilaian TUV Rheinland, lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen yang diakui secara global.

Pada aspek CE-MD (Machinery Safety Directive): mencakup penilaian terhadap berbagai aspek keselamatan, termasuk keselamatan mekanis, kelistrikan, dan fungsional.