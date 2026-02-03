Pertama di Indonesia, Gokart Elektrik Bakal Ramaikan IIMS 2026, Gratis

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pameran otomotif Indonesia Internasional Autow Show (IIMS) 2026 yang digelar pada 5-15 Februari di JIExpo, Kemayoran tidak hanya diramaikan oleh sejumlah mobil baru, tetapi juga terdapat acara seru.

Salah satunya ialah event gokart elektrik. Dalam menghadirkan acara itu, Indonesian Drift Series (IDS) menggandeng Barcode Gokart.

Pemilik Barcode Gokart, Daniel mengungkapkan event gokart elektrik di area outdor merupakan gebrakan baru di Indonesia karena menyajikan mobil balap mini bertenaga listrik.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Balap Gokart Tanah Air

Sebab, gokart listrik itu umumnya digunakan di area indoor.

"Ini gebrakan baru di Indonesia. Pertama kali kami bawa gokart elektrik ke outdor atau ruang terbuka," kata Daniel seusai acara pres conference di Jakarta Utara, Senin (2/2).

Dia menjelaskan acara tersebut akan terbagi menjadi dalam kategori peserta, mulai dari kalangan pegokart (pembalap), influencer, komunitas bahkan terbuka untuk pengujung IIMS yang membeli tiket resmi.

Baca Juga: Ketum IMI Bamsoet Resmikan Sirkuit Barcode Gokart Electric di MOI Kelapa Gading

Ada batasan umum bagi pengunjung yang mau menicicipi gokart elektrik. Pengujung minimal berusia 21 tahun ke atas.

"Ini terbuka untuk umum dan gratis bagi pengunjung yang memiliki tiket IIMS," tuturnya.