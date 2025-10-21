Pertama di Indonesia, JETE Rilis Drone Soccer DS1

jpnn.com - Drone Soccer merupakan permainan yang populer di negara-negara seperti Korea, Amerika, dan lainnya. Permainan ini memadukan strategi sepak bola dengan kendali pesawat tanpa awak di ruang tiga dimensi.

Dalam satu tim ada 3-5 drone yang saling berhadapan di sebuah arena berbentuk cage. Kedua tim ini beradu untuk siapa yang paling banyak mencetak gol dengan menerbangkan drone melewati ring, itulah pemenangnya.

"Berbeda dari drone kebanyakan, drone soccer dikhususkan untuk permainan dan kompetisi, hingga menguji ketangkasan bagi para pilot," kata CEO JETE Indonesia, Jhonny Thio Doran, Selasa (21/10).

Untuk mempopulerkan olahraga ini, JETE meluncurkan JETE DS1 yang sekaligus menjadi pionir drone soccer pertama di Indonesia dan menghadirkan pengalaman bermain bola di udara dengan cara baru.

“Drone soccer memang bisa dibilang baru di Indonesia. Peminatnya cukup besar, tetapi masih belum banyak produknya yang dijual," lanjutnya.

Dia menyebutkan, pada awalnya, permainan ini berkembang sejak tahun 2017 terutama di Korea Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin dikenal luas di berbagai negara tetangga seperti Cina serta ke wilayah Eropa dan Amerika Serikat.

Untuk di ASEAN, negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, dan Filipina sudah masuk olahraga ini.

"Kalau di Korea, Cina, dan negara-negara lainnya sudah berkembang, bahkan ada turnamen Piala Dunia-nya juga. Kami ingin menghadirkan inovasi yang pertama di Indonesia,” ujarnya.