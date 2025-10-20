Pertama di Indonesia, Manulife Dynamic Smart Assurance Beri Pertanggungan Tetap Selama 25 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak pasti, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia), menawarkan solusi keuangan bagi masyarakat. Dinamakan Manulife Dynamic Smart Assurance (MDSA), produk baru ini dirancang untuk memberikan pertumbuhan aset sekaligus perlindungan jiwa.

“Kami merancang MDSA untuk menawarkan solusi inovatif, solusi asuransi jiwa yang tetap aktif meskipun nilai investasi Anda menurun, dilengkapi dengan fitur pertanggungan yang tetap berlaku (No Lapse Guarantee) selama 25 tahun," kata Wakil Presiden Direktur & Deputy CEO Manulife Indonesia, Novita Rumngangun, Senin (20/10).

Dia menyatakan, fitur pertanggungan yang tetap berlaku (No Lapse Guarantee) selama 25 tahun merupakan pertama di Indonesia. Hal ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang kokoh untuk menjaga Polis tetap aktif.

"Solusi ini dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan keuangan di tengah perekonomian yang tidak pasti dan kenaikan biaya hidup saat ini," ungkapnya.

Peluncuran produk ini merespons pergeseran prioritas masyarakat Indonesia. Survei Manulife Asia Care 2025 menunjukkan 56% responden di Indonesia kini memprioritaskan kualitas hidup, termasuk kebebasan finansial, kesehatan, dan kemandirian, bukan sekadar panjang umur.

MDSA hadir dengan beberapa keunggulan, di antaranya No Lapse Guarantee 25 Tahun, Bonus Loyalitas hingga 500% dari premi dasar selama 10 tahun bagi nasabah regular pay yang konsisten menjaga polis tetap aktif.

Fleksibilitas pembayaran premi selama 10 tahun atau regular pay, juga adanya perlindungan komprehensif hingga usia 110 tahun, dengan opsi penambahan perlindungan kesehatan atau penyakit kritis (untuk pilihan regular pay).

"Selain itu juga pre-package fund, yakni pilihan paket investasi yang sudah dirancang sesuai profil risiko dan tujuan keuangan nasabah untuk kemudahan diversifikasi," terangnya.