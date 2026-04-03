Pertama di Indonesia, OSL Indonesia dan Tether Luncurkan Launchpool Tether Gold

jpnn.com, JAKARTA - OSL Indonesia, bursa kripto terpusat (CEX) yang diawasi OJK, resmi meluncurkan program Launchpool pertama di Indonesia bekerja sama dengan Tether Gold (XAUT) untuk memberikan akses investasi emas digital berstandar global.

Melalui program ini, pengguna OSL Indonesia berkesempatan memperoleh hadiah berupa token XAUT.

Setiap unit aset digital ini didukung oleh 1 troy ounce emas fisik berstandar London Bullion Market Association (LBMA) yang tersimpan aman di fasilitas penyimpanan di Swiss.

Baca Juga: OJK Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Belum Terasa di Jawa Barat

CEO OSL Indonesia, Iqbal Wan, menyatakan bahwa langkah strategis ini bertujuan menghadirkan produk investasi berbasis aset riil (Real World Assets/RWA) dengan standar institusional bagi pasar domestik.

"Kami bangga dapat menjadi yang pertama di Indonesia, sekaligus menjadi exchange yang berperan aktif dalam mendorong perkembangan ekosistem Web3 melalui kolaborasi dengan proyek global seperti Tether," ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Program Launchpool ini tidak memungut biaya partisipasi. Reward XAUT akan diakumulasi secara proporsional berdasarkan jumlah aset yang dialokasikan oleh pengguna dan dapat diklaim langsung ke wallet pengguna selama periode program berlangsung.

Peluncuran ini sejalan dengan meningkatnya minat investor Indonesia terhadap aset kripto berbasis underlying aset riil.

Berdasarkan data Indonesian Blockchain Association, Indonesia menempati peringkat ketiga secara global dalam minat terhadap Real World Assets (RWA), dengan kontribusi sekitar 10,1% dari total minat global.