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Pertama di Indonesia, Polytron Hadirkan AC dengan Fitur Voice Sense Tanpa Koneksi Internet

Pertama di Indonesia, Polytron Hadirkan AC dengan Fitur Voice Sense Tanpa Koneksi Internet
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Polytron resmi meluncurkan lini pendingin udara terbarunya, AC Polytron Neuva Pro dengan Voice Sense. Foto: Dokumentasi Polytron

jpnn.com, JAKARTA - Polytron secara resmi meluncurkan lini pendingin udara terbarunya, AC Polytron Neuva Pro dengan Voice Sense.

Sebagai produsen elektronik asli Indonesia, langkah peluncuran ini sekaligus mempertegas komitmen Polytron Hadirkan AC Pertama di Indonesia dengan Fitur Voice Sense Tanpa Koneksi Internet bagi masyarakat tanah air.

Product Specialist AC Polytron Erwin Kurniawan mengungkapkan sering kali saat baru pulang dalam keadaan kegerahan dan ingin menyalakan AC, kesulitan yang biasanya dihadapi pengguna adalah sering lupa remot ditaruh di mana.

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Kadang terselip di sela-sela sofa, kadang jatuh di bawah kasur, dan lain-lain.

“Tentu, hal ini sangat mengganggu rutinitas dan waktu istirahat," kata Erwin.

Berangkat dari fakta unik kebiasaan tersebut, Polytron menghadirkan solusi yang solutif bagi masyarakat Indonesia.

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"Melalui peluncuran hari ini, Polytron Hadirkan AC Pertama di Indonesia dengan Fitur Voice Sense Tanpa Koneksi Internet yang siap memberikan kemudahan mutlak tanpa batas,” ungkap Erwin.

Polytron menyematkan sebuah alat pendeteksi suara yang akan memproses ucapan menjadi perintah operasional.

Polytron menghadirkan AC dengan fitur voice sense tanpa koneksi internet untuk solusi pendingin ruangan yang praktis

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