Pertama di Indonesia, Robot Bedah Otak Resmi Meluncur
jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals, melalui Siloam Hospitals Lippo Village resmi memperkenalkan Brainlab Cirq Robotic Suite, robot bedah otak pertama di Tanah Air.
Peresmian teknologi canggih itu dilakukan dalam ajang Siloam Neuroscience Summit (SNS) 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu, (20/9).
Kehadiran robot tersebut menegaskan posisi Siloam Hospitals Lippo Village sebagai Center of Excellence Neuroscience yang berkomitmen pada inovasi.
CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menegaskan robot bedah saraf ini menjadi bukti nyata komitmen Siloam dalam menghadirkan fasilitas medis dengan teknologi paling mutakhir.
"Kami percaya bahwa presisi sejati hadir ketika teknologi canggih dipadukan dengan keahlian para dokter bedah saraf terbaik bangsa," kata Caroline di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Caroline meyakini filosofi 'precision meets experts', menjadi kunci yang akan membawa hasil operasi lebih aman dan efektif .
Kehadiran inovasi teknologi medis mumpuni dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
"Kini pasien di Indonesia bisa merasakan teknologi kelas dunia yang sebelumnya hanya tersedia di pusat neuroscience internasional," imbuhnya.
Siloam Hospitals Lippo Village, secara resmi memperkenalkan Brainlab Cirq Robotic Suite, robot bedah otak pertama di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bikin Bangga, Sumsel Pecahkan Rekor Dunia Pelatihan Teknologi AI Terbesar untuk Guru
- Danone Indonesia Dorong Teknologi Jadi Kunci Keberhasilan Bisnis dan Keberlanjutan
- Mengaku Lakukan Facelift, Elma Theana Bercerita Begini
- Bea Cukai & RMCD Amankan Narkotika Sebanyak Ini Lewat Operasi JTF on Narcotics 2025
- Waka MPR: Kemampuan Adaptasi Wajib Dimiliki Agar Bisa Hadapi Perubahan Teknologi
- Menteri AI: Pelajaran dari Albania dan Relevansinya bagi Indonesia