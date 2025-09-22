Pertama di Indonesia, Robot Bedah Otak Resmi Meluncur

jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals, melalui Siloam Hospitals Lippo Village resmi memperkenalkan Brainlab Cirq Robotic Suite, robot bedah otak pertama di Tanah Air.

Peresmian teknologi canggih itu dilakukan dalam ajang Siloam Neuroscience Summit (SNS) 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu, (20/9).

Kehadiran robot tersebut menegaskan posisi Siloam Hospitals Lippo Village sebagai Center of Excellence Neuroscience yang berkomitmen pada inovasi.

CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menegaskan robot bedah saraf ini menjadi bukti nyata komitmen Siloam dalam menghadirkan fasilitas medis dengan teknologi paling mutakhir.

"Kami percaya bahwa presisi sejati hadir ketika teknologi canggih dipadukan dengan keahlian para dokter bedah saraf terbaik bangsa," kata Caroline di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Caroline meyakini filosofi 'precision meets experts', menjadi kunci yang akan membawa hasil operasi lebih aman dan efektif .

Kehadiran inovasi teknologi medis mumpuni dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

"Kini pasien di Indonesia bisa merasakan teknologi kelas dunia yang sebelumnya hanya tersedia di pusat neuroscience internasional," imbuhnya.