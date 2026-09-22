Pertama di RI, Gaikindo Auto Week 2026 Digelar Serentak di 10 Kota, Berikut Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kembali menggelar pameran otomotif melalui Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Berbeda dari pameran sebelumnya, Gaikindo Auto Week 2026 akan digelar secara serentak di 10 kota di Indonesia yang berlangsung pada 20–29 November 2026 mendatang

Adapun kota yang ditunjuk di antaranya Tangerang, Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya.

Langkah itu bertujuan memperluas jangkauan dan kemudahan akses penawaran otomotif akhir tahun bagi para konsumen dan pencinta otomotif nasional di kota-kota strategis Indonesia.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika mengatakan pameran serentak di 10 kota menjadi langkah strategi untuk menjaga momentum penjualan nasional sebelum penutupan tahun.

“Gaikindo Auto Week 2026 yang diselenggarakan serentak di 10 kota sebagai upaya menciptakan platform pameran otomotif yang secara langsung mempertemukan para konsumen dan industri otomotif dengan berbagai penawaran dan kemudahan khusus selama pameran," kata Putu di sela press conference di Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

GAW hadir sebagai pameran otomotif pertama di Indonesia yang berlangsung serentak di 10 kota.

GAW di Tangerang digelar di ICE BSD City, sedangkan 9 kota lainnya akan hadir di berbagai mal di pusat kota untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung dalam menjangkau area pameran.