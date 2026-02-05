Pertama di RI, Portal Hadirkan Wahana Imersif Sinematik, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - DF Experiences dan Netasia berkolaborasi resmi membuka Portal di K Mall Menara, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (5/2).

Portal adalah sebuah wahana imersif yang menawarkan pengalaman berjalan serta berimersi melalui kemajuan teknologi digital sinematik pertama di Indonesia.

Selain itu, Portal menandai babak baru perkembangan ruang imersif di Indonesia. Sebab, wahana itu bukan sekadar menonton, melainkan berjalan, menjelajah, dan berinteraksi langsung di dalam cerita.

“Portal bukan sekadar tempat—ini adalah platform untuk koneksi, kreativitas, dan pertukaran budaya. Dengan membawa pengalaman ini ke Jakarta, kami bertujuan untuk berkontribusi secara berarti pada ekosistem imersif yang berkembang di kawasan ini sambil menciptakan peluang kolaborasi lintas batas,” kata Managing Director DF Experiences, Jacky.

Berbeda dari wahana VR konvensional, Portal menghadirkan konsep walk-through immersive experience.

Pengujung bebas bergerak di dalam ruang virtual berskala besar dengan visual 360 derajat, tata ruang spasial yang luas, dan lanskap suara dinamis yang membuat batas antara gerakan fisik dan dunia virtual.

Portal membuat teknologi imersif menjadi mudah diakses dan jelas menghibur untuk semua usia.

Setiap pengalaman dirancang secara intuitif, interaktif, dan dirancang untuk menjaga pengunjung tetap terlibat dari awal hingga akhir.