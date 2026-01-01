Pertama Kali di IMX 2026, Von Dutch Hadirkan Kolaborasi Bareng RWB

jpnn.com, JAKARTA - Merek fesyen, Von Dutch dipastikan berpartisipasi dalam Indonesia Modification Expo (IMX) 2026 yang akan digelar di

ICE BSD City, Tangerang pada 9-11 Oktober 2026.

Tahun ini menjadi kali pertama Von Dutch Indonesia berpartisipasi dalam IMX. Adapun IMX 2026 merupakan pergelaran modifikasi otomotif yang mempertemukan berbagai brand, builder, komunitas, dan pelaku industri modifikasi dari Indonesia maupun internasional.

Pada kemunculan perdananya, Von Dutch membawa kolaborasi bersama Rauh-Welt Begriff (RWB).

Kolaborasi tersebut hadir dalam bentuk koleksi merchandise yang mempertemukan karakter Von Dutch dengan identitas RWB yang sudah dikenal melalui dunia Porsche dan modifikasi mobil.

Koleksi itu terdiri dari beberapa produk, mulai dari trucker hat, t-shirt, windbreaker, hingga workshirt sebagai salah satu produk yang identik dengan Von Dutch.

Sejumlah elemen dari kedua brand diterapkan ke dalam produk untuk membentuk rangkaian merchandise yang tetap memiliki karakter masing-masing, namun berada dalam satu koleksi.

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Seluruh koleksi Von Dutch x RWB akan tersedia secara terbatas dan dapat dibeli langsung selama penyelenggaraan IMX 2026 pada 9, 10, dan 11 Oktober 2026 di ICE BSD City.

Selain mendapatkan koleksi merchandise, pengunjung yang membeli produk kolaborasi juga berkesempatan mengikuti signing session bersama RWB.