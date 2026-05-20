Pertama Kali Main Musikal di Pagelaran Sabang Merauke, Raisa Ungkap Tantangannya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Penyanyi Raisa Andriana bakal tampil untuk pertama kalinya dalam Pagelaran Sabang Merauke dengan tema 'Hikayat Srikandi Nusantara'.

Dia mengaku ini pertama kali dirinya terlibat dalam sebuah acara musikal.

Oleh karena itu, pelantun Kali Kedua tersebut merasa bahwa menjajal pagelaran musikal merupakan sebuah tantangan tersendiri.

"Jadi, ini memang pertama kalinya aku ikut musikal dan langsung skalanya enggak main-main ya, langsung pagelaran sebesar ini, begitu. Jadi, challenge-nya adalah semuanya," ujar Raisa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Dia merasa ada berbagai tantangan untuk tampil di pagelaran musikal, yakni mulai bernyanyi, berlatih koreografi, akting, hingga menghapal skrip.

Sebab, menjajal sebuah pagelaran musikal merupakan pengalaman baru baginya.

"Mulai nyanyi-nyanyinya challenge, latihan koreografinya challenge, terus habis itu acting dan menghapalkan scriptnya challenge, latihannya challenge, semuanya adalah challenge yang baru buat aku," ucap Raisa.

"Jadi, nanti pasti aku akan menemukan tantangan-tantangan lagi ketika kita lagi latihan, lagi GR, dan lain-lain," sambungnya.