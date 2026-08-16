Pertama Kali Upacara 17 Agustus di Gedung Sate, Dimeriahkan Defile Pasukan Elite

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan penyelenggaraan upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan diselenggarakan di kawasan Gedung Sate.

Penataan kawasan pun saat ini sudah hampir rampung, dengan sejumlah ornamen merah-putih yang sudah dipasang.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, selain upacara, akan ada defile atau parade yang ditampilkan jajaran kepolisian hingga tiga matra pasukan elit TNI, yaitu darat, udara, dan laut.

Masyarakat pun dipersilakan untuk hadir menyaksikan parade tersebut.

"Ada defile dan kemudian peserta upacara kan nanti seluruh pasukan elite dari darat, laut, udara, dan kepolisian itu hadir. Jadi enggak seperti biasa. Nanti pasukan elite hadir, ya biasanya warga sangat senang melihat yang defile itu. Ya, nikmati saja," kata Dedi di Bandung, Minggu (16/8/2026).

Ia juga menambahkan, peserta upacara hanya akan melibatkan anggota TNI dan Polri saja. Sementara, para pelajar dan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tak akan dilibatkan dalam upacara.

"Agar upacara diikuti oleh orang yang biasa upacara, memiliki ketahanan fisik yang kuat, kemudian memiliki kemampuan untuk tidak bicara selama upacara. Sehingga upacaranya bisa berjalan dengan tertib," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Dedi memastikan proyek integrasi kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu akan rampung pada 10 Agustus 2026.