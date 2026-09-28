Pertamax Turbo Dukung Aksi 1.000 Riders BMW Motorrad, Dari Bali untuk Dunia

jpnn.com, BALI - Pertamax Turbo menjadi Official Energy Partner BMW Motorrad Days Bali 2026 yang berlangsung pada 24–27 September 2026 di Bali.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 800 local riders dan 200 international riders dari 32 negara.

Sebagai Official Energy Partner, Pertamax Turbo mendapatkan eksklusivitas kategori energi dan bahan bakar dalam rangkaian kegiatan BMW Motorrad Indonesia.

Dukungan diberikan melalui pengisian Pertamax Turbo atau Pertamax menggunakan E-Voucher MyPertamina bagi peserta BMW Motorrad Days Bali 2026 dan rangkaian 7 Peaks Touring Series BMW Motorrad Indonesia 2026.

Kerja sama tersebut diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Layur Astiti Bumi Kencana, importir resmi dan distributor tunggal BMW Motorrad di Indonesia.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan kolaborasi ini mempertemukan teknologi kendaraan roda dua dengan teknologi bahan bakar untuk mendukung kebutuhan kendaraan modern.

“Pertamax Turbo merupakan salah satu produk unggulan Pertamina yang dirancang untuk mendukung kendaraan dengan teknologi modern dan rasio kompresi mesin tinggi. Masyarakat khususnya komunitas otomotif, dapat menggunakan Pertamax Turbo RON 98 dengan percaya diri sesuai dengan kebutuhan dan karakter kendaraannya,” ujar Eko.

VP Marketing & Brand Management Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan kerja sama ini menjadi momentum untuk menghadirkan performance, precision, dan pengalaman berkendara terbaik bagi konsumen.