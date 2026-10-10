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Pertamax Turbo Dukung Mobilitas Safety Car di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

Pertamax Turbo Dukung Mobilitas Safety Car di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
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Safety Car MotoGP yang akan mengawal jalannya MotoGP Indonesia 2025 terlihat tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan Pertamax Turbo. Foto: Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga menghadirkan SPBU Modular dengan produk BBM Pertamax Turbo di dalam area Pertamina Mandalika International Circuit.

SPBU Modular tersebut khusus melayani kendaraan operasional resmi, terutama Safety Car MotoGP, guna memastikan performa kendaraan tetap maksimal selama perhelatan berlangsung.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyediaan SPBU Modular dan produk BBM Pertamax Turbo merupakan bentuk kesiapan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung kelancaran ajang balap internasional tersebut.

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“Selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan energi melalui SPBU Modular di dalam area Pertamina Mandalika International Circuit. Fasilitas ini secara khusus melayani kendaraan operasional resmi, termasuk Safety Car, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kitty.

Pertamax Turbo dengan RON 98 serta teknologi Eco Save dan Ignition Boost Formula (IBF) dirancang untuk mendukung mesin berperforma tinggi.

Kandungan dan teknologi tersebut membantu menjaga kinerja mesin, meningkatkan efisiensi pembakaran, serta memberikan akselerasi yang lebih responsif.

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Penyediaan Pertamax Turbo di area sirkuit menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terpenuhi.

Dukungan ini sekaligus memperkuat kesiapan infrastruktur energi Indonesia dalam menyelenggarakan ajang balap kelas dunia.

Dengan dukungan Pertamax Turbo, kendaraan operasional resmi selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dapat beroperasi secara optimal.

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