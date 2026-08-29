Pertamax Turbo Resmi Jadi Official Fuel Partner Kejurnas MotoPrix 2026

jpnn.com, SUBANG - Komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan bahan bakar berkualitas tinggi kembali dibuktikan lewat dukungan penuhnya pada ajang Kejurnas Balap Motor Pertamax Turbo MotoPrix 2026 yang digelar di Sirkuit Gery Mang, Subang, Jawa Barat.

Ajang balap motor nasional tingkat tinggi ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 29–30 Agustus 2026.

Kompetisi ini diproyeksikan menjadi wadah utama bagi para pembalap terbaik Indonesia untuk saling adu cepat, berkompetisi secara sportif, sekaligus mengembangkan prestasi mereka di kancah otomotif nasional.

Sebagai official fuel partner, produk BBM unggulan beroktan tinggi Pertamax Turbo dipercayakan penuh untuk menyuplai seluruh kebutuhan bahan bakar kendaraan para pembalap selama kompetisi MotoPrix 2026 berlangsung.

Karakteristik Pertamax Turbo yang andal dinilai sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin motor balap yang menuntut performa dan kompresi tinggi secara optimal.

“Pertamax Turbo menjadi official fuel partner dalam Kejurnas MotoPrix 2026. Kehadiran kami dalam ajang ini merupakan wujud komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung perkembangan olahraga otomotif nasional melalui penyediaan BBM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan berperforma tinggi,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora.

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Menurut Kitty, olahraga balap motor memiliki karakteristik yang erat dengan inovasi, performa, dan teknologi, nilai-nilai yang juga menjadi karakteristik Pertamax Turbo sebagai BBM beroktan tinggi yang dirancang untuk mendukung kendaraan dengan teknologi mesin modern.

“Kami melihat MotoPrix sebagai ajang penting dalam mencetak dan mengembangkan pembalap-pembalap nasional berprestasi. Melalui Pertamax Turbo, kami ingin terus hadir mendukung para pembalap dan seluruh ekosistem otomotif untuk mencapai performa terbaik di lintasan,” lanjut Kitty.