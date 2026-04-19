Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global serta konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.

Pertamina juga terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air.

Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu hingga hilir, Pertamina terus mengoptimalkan produksi dalam negeri serta melakukan diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah guna memastikan kecukupan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, Minggu (19/4).

Dia melanjutkan, kelancaran distribusi energi nasional, khususnya di wilayah DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Jawa Tengah, ditopang oleh operasional Integrated Terminal Jakarta (ITJ).

Terminal ini merupakan penyangga utama yang mengintegrasikan Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok, dan LPG Terminal Tanjung Priok, serta dilengkapi dengan dermaga khusus Jetty PMG untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.

Integrated Terminal Manager Jakarta PT Pertamina Patra Niaga, I Nyoman Adi Pradana, menjelaskan bahwa mayoritas pasokan BBM dan LPG untuk kebutuhan di ITJ disuplai langsung dari kilang-kilang Pertamina.

"Sebagian besar pasokan BBM dan LPG untuk Integrated Terminal Jakarta berasal dari kilang milik Pertamina yakni Refinery Unit Balongan dan Refinery Unit Cilacap," kata Nyoman.