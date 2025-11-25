menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Keselamatan & Keamanan Jalur Pipa Migas

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Keselamatan & Keamanan Jalur Pipa Migas

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Keselamatan & Keamanan Jalur Pipa Migas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional migas melalui Program Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Jalur Pipa Migas. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional migas melalui Program Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Jalur Pipa Migas di Sekitar Perairan Penajam Paser Utara (PPU).

Sosialisasi itu dilakukan sebagai bagian dari kampanye keselamatan kegiatan usaha hulu migas yang bertujuan memperkuat kolaborasi multipihak dalam menjaga jalur pipa migas sebagai objek vital nasional (obvitnas).

Sosialisasi itu berkaitan dengan aspek keselamatan jalur Right of Way (ROW) pipa migas 16 inci dan jalur pipa di bawah laut.

Baca Juga:

Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward mengatakan masyarakat dilarang mendirikan bangunan atau bermukim untuk menjamin keselamatan mereka dan operasi hulu migas.

Dia menekankan pentingnya pemahaman dan kerja sama seluruh pihak dalam menjaga keamanan jalur pipa migas.

“Keberadaan infrastruktur migas harus dipahami sebagai objek vital nasional yang memerlukan perlindungan bersama demi keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan,” ungkapnya.

Baca Juga:

Field Manager PEP Tanjung Field, Charlie Parmonangan Nainggolan menegaskan komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan keberlanjutan operasi.

“Kami percaya bahwa pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan manusia, serta lindungan lingkungan merupakan landasan utama dalam menjalankan seluruh kegiatan operasi hulu migas guna menjaga keberlanjutan produksi migas Perusahaan yang penting bagi ketahanan energi nasional,” tegasnya.

Pertamina berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional migas melalui Program Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Jalur Pipa Migas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI