Pertamina Ajak Pelanggan Setia Pertamax Turbo Saksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
jpnn.com, MANDALIKA - PT Pertamina Patra Niaga mengajak sepuluh pelanggan setia Pertamax Turbo untuk menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit melalui program Pertamax Turbo Ultimate Experience 2026.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang aktif melakukan transaksi Pertamax Turbo melalui aplikasi MyPertamina.
“Kami ingin memberikan pengalaman yang berkesan kepada pelanggan setia Pertamax Turbo. Melalui Pertamax Turbo Ultimate Experience 2026, mereka berkesempatan menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika, merasakan atmosfer balap dari dekat, serta menikmati pengalaman eksklusif yang kami siapkan,” ujar Eko.
"Program ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk terus mempererat hubungan dengan pelanggan dan mendorong loyalitas mereka menggunakan MyPertamina," imbuhnya.
Program Pertamax Turbo Ultimate Experience pertama kali dilaksanakan pada 2022 dalam bentuk gamifikasi untuk mengapresiasi pengguna dengan perolehan Poin MyPertamina terbanyak.
Pada 2023 dan 2024, program berkembang menjadi program loyalitas bagi pelanggan dengan transaksi Pertamax Turbo terbanyak melalui MyPertamina.
Sementara pada 2025, program hadir sebagai hadiah utama bagi pemenang event Pertamax Turbo Drag Fest.
Kesepuluh pemenang berasal dari Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, Sidoarjo, Banyumas, dan Bandung.
Pertamina Patra Niaga terus menghadirkan apresiasi dan pengalaman terbaik bagi pelanggan setia, sekaligus memperkuat penggunaan kanal digital MyPertamina.
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