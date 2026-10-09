Pertamina Ajak Pengunjung Jelajahi Lombok di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan campaign MyPertamina Your Journey Partner untuk menemani perjalanan masyarakat dan wisatawan yang datang ke Lombok untuk menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.

Campaign ini menghadirkan panduan perjalanan yang memuat referensi destinasi wisata, pilihan kuliner, hingga berbagai titik pengalaman yang dapat dikunjungi selama berada di Lombok.

Melalui MyPertamina Your Journey Partner, pengunjung bisa menjelajahi sejumlah kawasan, mulai dari Mataram, Senggigi, Bandara Internasional Lombok, hingga Kuta Mandalika dan area sirkuit.

Berbagai informasi tersebut diharapkan membantu pengunjung merencanakan perjalanan sekaligus mengenal potensi wisata dan kuliner lokal selama berada di Nusa Tenggara Barat.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan campaign MyPertamina Your Journey Partner merupakan salah satu upaya Pertamina untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang hadir dalam ajang motorsport internasional tersebut.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati balapan sekaligus mengenal lebih dekat potensi wisata, kuliner, dan UMKM di Lombok. Melalui MyPertamina Your Journey Partner, kami ingin membantu pengunjung menemukan referensi tempat yang bisa dikunjungi, sehingga pengalaman mereka selama berada di Lombok menjadi lebih lengkap,” ujar Kitty.

Baca Juga: Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas Lewat Grand Prix of Indonesia 2026

Selain menghadirkan panduan perjalanan, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan berbagai titik aktivitas di kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, di antaranya Booth MyPertamina, Bright Store, bazar UMKM Mitra Binaan Pertamina, serta area merchandise resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Kehadiran berbagai titik aktivitas tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah maupun mancanegara. Momentum penyelenggaraan ajang balap ini diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi lokal dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha di sekitar kawasan Mandalika.