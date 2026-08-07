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Pertamina Bangun Kemandirian Energi Desa Lewat Penguatan Kapasitas Local Hero

Pertamina Bangun Kemandirian Energi Desa Lewat Penguatan Kapasitas Local Hero
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Sejumlah peserta mengikuti kegiatan ujian tertulis saat kegiatan Sertifikasi Lokal Hero Program Desa Energi Berdikari Pertamina yang diselenggarakan di Balkondes Wringin Putih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (6/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, MAGELANG - Setiap musim kemarau, Alfredo Nicholas Saputra Kolin, warga Kampung Posa, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, selalu dihantui kegelisahan akan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bersama warga lainnya, ia selama ini bergantung pada air hujan yang ditampung saat musim penghujan atau mengambil air dari Sungai Klasafet yang letaknya cukup jauh dari permukiman.

Namun, saat curah hujan menurun, persediaan air cepat habis, sementara air sungai kerap berwarna keruh dan tidak selalu layak digunakan.

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Dalam kondisi seperti itu, setiap tetes air menjadi sangat berharga.

Warga harus menghemat penggunaannya untuk memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan minum.

Namun, kini keadaan itu berubah. Air bersih yang dahulu sulit diperoleh kini mengalir lebih mudah ke permukiman warga.

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Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengurangi beban masyarakat yang selama bertahun-tahun harus bergantung pada hujan atau air sungai yang kualitasnya tidak menentu.

Di balik perubahan itu, Alfredo berdiri sebagai salah satu local hero Program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina.

Pertamina kembali memfasilitasi sertifikasi bagi 21 local hero di Balkondes Wringin Putih, Borobudur, Magelang, yang merupakan salah satu Desa Energi Berdikari

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