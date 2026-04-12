Pertamina Bantu Masyarakat Prasejahtera Penuhi Kebutuhan Pokok Lewat Pasar Murah

Pertamina Bantu Masyarakat Prasejahtera Penuhi Kebutuhan Pokok Lewat Pasar Murah

Pertamina mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan program Pasar Murah bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

jpnn.com, TUBAN - PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan program Pasar Murah bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Program itu diawali di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu (11/4) dan selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah operasional Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyampaikan program pasar murah ini menyasar masyarakat prasejahtera yang masuk dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga:

Pasar murah itu mengusung misi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi solusi nyata bagi keluarga prasejahtera di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Di tengah dinamika global, Pertamina berharap program pasar murah ini dapat membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Baron.

Pelaksanaan perdana di Tuban menyasar warga dari empat desa di sekitar wilayah operasi perusahaan, yakni Desa Remen, Desa Tasikharjo, Desa Purworejo, dan Desa Mentoso, yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat prasejahtera oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Baca Juga:

Sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pertamina memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan paket sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, susu kental manis 1 kaleng, kecap manis 1 botol, dan sarden 1 kaleng.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

