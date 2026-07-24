Pertamina Bawa Produk UMKM Terbang Tingg Lewat Pelita Air

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta– PT Pertamina (Persero) dan PT Pelita Air Service (Pelita Air) berkolaborasi menghadirkan program PAS Sky Shop, layanan pengalaman belanja di atas pesawat.

Langkah itu dilakukan memberikan ruang bagi Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM) binaan memperkenalkan dan memasarkan produk unggulannya kepada ribuan penumpang Pelita Air di ketinggian lebih dari 35.000 kaki.

Melalui PAS Sky Shop, masyarakat bisa menemukan dan membeli beragam produk lokal pilihan, hasil karya UMKM yang telah dikurasi saat terbang bersama Pelita Air.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia.

Mereka menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen penuh untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-3 terkait Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan,” ujar Arya sesaat setelah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pelita Air Service, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangeran Banten, Kamis (23/7).

Arya menambahkan, kolaborasi Pertamina Grup merupakan bentuk komitmen untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung UMKM untuk dapat terlibat dalam proses bisnis korporasi.

Sehingga mendukung tercapainya program pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.