Pertamina Bawa UMKM Mendunia Lewat SMEXPO Merah Putih di Momen Kemerdekaan RI
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia menggelar SMEXPO Merah Putih di Grha Pertamina, Jakarta pada 11-15 Agustus 2025.
Acara pembinaan produk berkualitas dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini berhasil mencatatkan transaksi langsung lebih dari Rp 200 juta dan temu bisnis (Business-to-Business/B2B) selama rangkaian SMEXPO hingga Rp 9,2 miliar.
VP CSR & SMEPP Management Rudi Ariffianto menyampaikan SMEXPO Merah Putih ini sekaligus menandai kick off Pertamina SMEXPO 2025.
"Pertamina berharap ke depan acara SMEXPO bisa berjalan dengan baik, transaksi bertambah, sehingga Pertamina dapat berkontribusi dalam keberlanjutan bisnis UMKM," ujar Rudi Ariffianto dalam keterangannya, Sabtu (16/8).
SMEXPO Merah Putih menghadirkan lebih dari 20 UMKM dari berbagai sektor, seperti fesyen, makanan dan minuman, hingga perhiasan dan kerajinan Indonesia.
SMEXPO juga menjadi upaya Pertamina dalam mendorong UMKM untuk merdeka ekonomi, sebagaimana tema HUT ke-80 Republik Indonesia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai BUMN, Pertamina mendorong kemandirian UMKM melalui berbagai dukungan, mulai dari pelatihan, modal usaha, hingga fasilitasi pameran dalam dan luar negeri.
“Dengan dukungan dan pembinaan berkelanjutan, sejumlah mitra binaan Pertamina berhasil mengembangkan usahanya hingga menembus pasar internasional. Ini membuktikan kualitas produk UMKM kita sangat kompetitif di pasar global,” ujar Fadjar.
