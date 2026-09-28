Pertamina Bekali Puluhan UMK Agar Siap Hadapi Buyer Global

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina memberikan pembekalan terhadap puluhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan guna meningkatkan kesiapan menghadapi temu bisnis dengan calon pembeli dari dalam dan luar negeri.

Pembekalan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendampingi UMK agar semakin siap memperluas pasar dan naik kelas.

Melalui rangkaian program Pertamina SMEXPO, UMK terpilih akan difasilitasi untuk mengikuti temu bisnis (business matching) dengan calon pembeli korporasi nasional dan internasional pada Oktober 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Pertamina SMEXPO adalah program pembinaan UMK yang mendorong perluasan akses pasar melalui berbagai kegiatan, mulai dari bazar, pameran ritel, temu bisnis, hingga pemanfaatan platform digital.

Untuk mempersiapkan UMK menghadapi peluang tersebut, Pertamina menggelar webinar bertema “Kiat Memenangkan Pembeli dalam Lima Menit” pada Jumat (18/9/2026).

Pelatihan menghadirkan Puteri Indonesia Pendidikan 2009 sekaligus praktisi komunikasi Zukhriatul Hafizah atau Fiza.

Fiza membekali peserta dengan kemampuan membangun kesan pertama, berkomunikasi secara profesional, serta mempresentasikan diri dan produk secara meyakinkan di hadapan calon pembeli.

Menurutnya pertemuan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam membangun kepercayaan melalui komunikasi dan pembawaan diri yang profesional.