Pertamina Bekali Puluhan UMK Binaan Agar Siap Hadapi Buyer Global

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan PT Pertamina (Persero) mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi temu bisnis dengan calon pembeli dari dalam dan luar negeri.

Melalui rangkaian program Pertamina SMEXPO, UMK terpilih akan difasilitasi untuk mengikuti temu bisnis (business matching) dengan calon pembeli korporasi nasional dan internasional pada Oktober 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Pembekalan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendampingi UMK agar semakin siap memperluas pasar dan naik kelas.

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Pertamina SMEXPO merupakan program pembinaan UMK yang mendorong perluasan akses pasar melalui berbagai kegiatan, mulai dari bazar, pameran ritel, temu bisnis, hingga pemanfaatan platform digital.

Untuk mempersiapkan UMK menghadapi peluang tersebut, Pertamina menggelar webinar bertema “Kiat Memenangkan Pembeli dalam Lima Menit” pada Jumat (18/9/2026).

Pelatihan menghadirkan Puteri Indonesia Pendidikan 2009 sekaligus praktisi komunikasi, Zukhriatul Hafizah atau Fiza.

Dalam pelatihan tersebut, Fiza membekali peserta dengan kemampuan membangun kesan pertama, berkomunikasi secara profesional, serta mempresentasikan diri dan produk secara meyakinkan di hadapan calon pembeli.

Menurut Fiza, pertemuan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam membangun kepercayaan melalui komunikasi dan pembawaan diri yang profesional.