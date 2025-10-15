Pertamina Bekali Sertifikasi Operator PLTS Bagi 40 Warga Pengelola Desa Energi Berdikari

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggandeng 40 orang perwakilan Desa Energi Berdikari atau Local Hero mengikuti Sertifikasi Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Mereka adalah para penggerak program Desa Energi Berdikari (DEB), yakni salah satu inisiatif program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendorong pengembangan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pemanfaatan energi terbarukan dengan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan masing-masing lokasi.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan rencana pemenuhan kebutuhan listrik dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi sebesar 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit listrik 69,5 GW hingga 2034.

Karena itu, Program Desa Energi Berdikari (DEB) yang terus dikembangkan Pertamina yang kini tersebar di 176 titik.

Dengan pertambahan energi terbarukan itu, sektor pembangkitan diproyeksikan menyerap 836 ribu tenaga kerja.

Lebih dari 91 persen di antaranya merupakan green jobs alias lapangan kerja hijau, yang memunculkan tantangan sekaligus kesempatan dalam kebutuhan SDM pengelola green jobs.

Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto mengungkapkan, melalui program Desa Energi Berdikari (DEB), Pertamina juga menyiapkan cikal bakal SDM bidang green jobs melalui pelaksanaan sertifikasi Junior Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kegiatan dilakukan atas kerja sama Pertamina dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (14/10).