Pertamina Bekali UMKM Mitra Binaan dengan Pelatihan Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperkuat kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mitra binaan untuk menjangkau pasar internasional melalui Pelatihan Ekspor dan Teknik Promosi Produk Ekspor.

Bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan, pelatihan ini menjadi bekal bagi peserta untuk mengoptimalkan peluang bisnis dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Pelatihan digelar dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 8–10 Oktober 2026, diikuti 28 peserta dari UMKM mitra program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Group yang akan berpartisipasi dalam TEI 2026. Adapun tahap kedua dijadwalkan setelah penyelenggaraan TEI 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program UMK Go Global yang dijalankan Pertamina secara rutin selama tiga tahun terakhir. Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, Pertamina mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas serta membangun daya saing di pasar global.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, penguatan kapasitas merupakan bagian penting dari pembinaan UMKM agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing.

“Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Pertamina mendorong UMKM binaan untuk terus meningkatkan kualitas usaha dan memanfaatkan peluang pasar, termasuk melalui pengembangan akses ke pasar internasional,” ujar Baron.

Melalui pelatihan ini, Pertamina berharap UMKM mitra binaan semakin siap mengikuti TEI 2026 maupun kegiatan perluasan pasar lainnya.

Bekal pengetahuan ekspor dan teknik promosi diharapkan membantu peserta memaksimalkan pertemuan dengan calon pembeli, menindaklanjuti peluang bisnis, serta mengubah kontak menjadi kontrak.