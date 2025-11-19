Pertamina Berbagi Hadirkan Senyum 6 Ribu Motoris, Sediakan Layanan Ganti Oli Gratis

menu
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat membuka layanan ganti oli gratis bertajuk Pertamina Berbagi, Selasa (18/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menghadirkan layanan ganti oli gratis bertajuk Pertamina Berbagi.

Rosita, pengemudi ojek online menyambut gembira kegiatan tersebut yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-68 Pertamina.

“Motor saya sudah lama nggak diservis, karena penghasilan naik-turun," keluh Rosita sembari bercerita meski siang malam mengejar orderan, hanya cukup untuk kebutuhan harian. Alhasil perawatan motornya pun terabaikan.

Senyum Rosita dan sekitar 6 ribu motoris di 44 kota seluruh Indonesia merekah dengan hadirnya Pertamina Berbagi.

Motor mereka mendapat perawatan ringan dan ganti oli Enduro gratis.

Di Jakarta, sekitar 680 komunitas ojek online dan ojek pangkalan, pekerja Damkar, pasukan oranye alias pekerja PPSU, dan komunitas motoris disabilitas tumplek blek di lapangan kantor Pusat Pertamina pada Selasa (18/11).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membuka acara dengan menyapa seluruh warga yang antusias.

“Melihat senyum bapak dan ibu hari ini adalah alasan kenapa Pertamina ada. Pertamina Berbagi merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti ini, kami berkomitmen untuk terus melayani masyarakat sepenuh hati," ujar Simon pada acara Pertamina Berbagi, Selasa (18/11).

Pertamina Berbagi menghadirkan layanan ganti oli gratis yang menyasar sekitar 6 ribu motoris di 44 kota di seluruh Indonesia

