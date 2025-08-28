Pertamina Berdayakan Bank Sampah Beo Asri Kelola Jelantah, Jadi Sumber Ekonomi Bagi 880 Warga

jpnn.com, CILACAP - PT Pertamina (Persero) melalui PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap (RU IV) mendukung pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Cilacap Selatan.

Program ini menghimpun partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus mencegah pencemaran lingkungan dari limbah minyak jelantah.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Bank Sampah Beo Asri menjadi salah satu mitra Pertamina dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Pertamina melalui RU IV menggandeng Bank Sampah Beo Asri sejak 2023.

Pada perkembangannya, saat ini Bank Sampah Beo Asri berhasil menghimpun partisipasi 880 warga untuk mengumpulkan minyak jelantah.

Volume rata-rata pengumpulan minyak jelantah mencapai 175 per kilogram per bulan.

Baca Juga: Pertamina Dorong Dekarbonisasi dan Sustainability Lewat Program Jejak Keberlanjutan

Selanjutnya, minyak jelantah yang terkumpul dijual ke Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa Cilacap) dengan harga Rp 5 ribu per kilogram, sehingga dapat menghasilkan omzet hingga Rp 12 juta per tahun.

Fadjar menambahkan Pertamina mengembangkan ekosistem energi ramah lingkungan, salah satunya dengan minyak jelantah yang bisa diolah menjadi Sustainable Aviation Fuel, bahan bakar pesawat terbang.