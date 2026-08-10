menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Pertamina Bidik Potensi Besar Gas Pangkah, Siap Genjot Produksi untuk Industri Jatim

Pertamina Bidik Potensi Besar Gas Pangkah, Siap Genjot Produksi untuk Industri Jatim

Pertamina Bidik Potensi Besar Gas Pangkah, Siap Genjot Produksi untuk Industri Jatim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza saat melakukan Management Walkthrough (MWT) ke Onshore Processing Facility (OPF) SIPL di Gresik, Jumat (7/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, GRESIK - PT Pertamina (Persero) melihat Wilayah Kerja Pangkah di Gresik, Jawa Timur, bukan sekadar aset migas yang sudah berproduksi di tengah kebutuhan energi industri yang terus tumbuh.

Kawasan ini dinilai masih menyimpan peluang untuk menghasilkan tambahan minyak dan gas bumi, sekaligus mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia.

Langkah tersebut menjadi penting karena Jawa Timur merupakan salah satu basis industri nasional.

Baca Juga:

Pertamina Bidik Potensi Besar Gas Pangkah, Siap Genjot Produksi untuk Industri Jatim

Semakin dekat sumber energi dengan konsumen industri, semakin besar peluang menjaga keandalan pasokan sekaligus membuat rantai pasok energi lebih efisien.

Wilayah Kerja Pangkah dikelola SIPL, anak usaha PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) yang merupakan bagian dari Subholding Gas Pertamina.

Baca Juga:

Selain mempertahankan produksi yang sudah berjalan, PGN Saka terus mencari peluang untuk menemukan cadangan baru dan meningkatkan nilai dari aset yang telah dimiliki.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, keberadaan sumber gas yang dekat dengan pusat industri menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dioptimalkan untuk menjaga kontinuitas pasokan energi bagi industri.

Wadirut Pertamina Oki Muraza mendorong produksi gas di Wilayah Kerja Pangkah di Gresik untuk menopang kebutuhan industri Jatim

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI