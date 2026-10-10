Pertamina Borong Penghargaan di Ajang IHCSA 2026, 4 Pimpinan Legal Counsel Raih Apresiasi

jpnn.com, NUSA DUA - PT Pertamina (Persero) kembali meraih apresiasi atas kinerja fungsi hukum perusahaan dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan Hukumonline di Nusa Dua, Bali pada 8–9 Oktober 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas profesionalisme, kepemimpinan, dan kontribusi tim In-House Counsel Pertamina dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan, memitigasi risiko hukum, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Dalam ajang tersebut, Pertamina memperoleh penghargaan utama Indonesia Most Respected In-House Counsel 2026 yang diterima oleh Chief Legal Counsel PT Pertamina (Persero) Joko Yuhono.

Selain itu, Pertamina juga berhasil masuk ke dalam kategori In-House Counsel Elite 2026 melalui apresiasi yang diraih oleh jajaran pimpinan fungsi hukum perusahaan, yaitu VP Legal Advocacy Pertamina Ady Putra; VP Legal Litigation Pertamina Jarrod D. Prastowo; serta VP Compliance Pertamina Atik Mulyantika.

Penghargaan ini sekaligus mencerminkan pengakuan komunitas hukum eksternal terhadap peran strategis seluruh tim In-House Counsel Pertamina dalam memastikan kegiatan bisnis perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sekaligus mendukung pencapaian target bisnis secara berkelanjutan.