Pertamina Borong Penghargaan di Ajang IHCSA 2026, 4 Pimpinan Legal Counsel Raih Apresiasi
jpnn.com, NUSA DUA - PT Pertamina (Persero) kembali meraih apresiasi atas kinerja fungsi hukum perusahaan dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026.
Ajang tersebut diselenggarakan Hukumonline di Nusa Dua, Bali pada 8–9 Oktober 2026.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas profesionalisme, kepemimpinan, dan kontribusi tim In-House Counsel Pertamina dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan, memitigasi risiko hukum, serta memperkuat tata kelola perusahaan.
Dalam ajang tersebut, Pertamina memperoleh penghargaan utama Indonesia Most Respected In-House Counsel 2026 yang diterima oleh Chief Legal Counsel PT Pertamina (Persero) Joko Yuhono.
Selain itu, Pertamina juga berhasil masuk ke dalam kategori In-House Counsel Elite 2026 melalui apresiasi yang diraih oleh jajaran pimpinan fungsi hukum perusahaan, yaitu VP Legal Advocacy Pertamina Ady Putra; VP Legal Litigation Pertamina Jarrod D. Prastowo; serta VP Compliance Pertamina Atik Mulyantika.
Penghargaan ini sekaligus mencerminkan pengakuan komunitas hukum eksternal terhadap peran strategis seluruh tim In-House Counsel Pertamina dalam memastikan kegiatan bisnis perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sekaligus mendukung pencapaian target bisnis secara berkelanjutan.
Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas seluruh fungsi perusahaan, termasuk Legal Counsel
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