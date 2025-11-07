Pertamina Boyong 2 Penghargaan Bergengsi di Ajang AMEC Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih dua penghargaan pada ajang AMEC Global Communication Effectiveness Awards 2025.

Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap keberhasilan Pertamina dalam menerapkan pengukuran program komunikasi yang efektif dan berdampak.

Fungsi Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) berhasil mendapatkan peringkat emas (Gold Award) untuk program Komunikasi ESG dan Keberlanjutan Internal terbaik yang dilaksanakan melalui wadah Pertamina Employee Journalism, Pertamina Talks, aktivasi momentum dan hari besar nasional.

Sementara itu, program volunteerism melalui kegiatan Komunitas Bergerak, mendapatkan peringkat perak (Silver Award) pada kategori pengukuran terbaik kampanye/aktivasi tunggal.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam memastikan setiap program komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) dan kegiatan sosial karyawan, terukur dampak dan efektivitasnya sesuai dengan standar global.

AMEC Global Communication Effectiveness Awards adalah ajang penghargaan global yang menjadi barometer bagi profesional komunikasi di seluruh dunia untuk menilai efektivitas program komunikasi yang dijalankan.

CEO AMEC Johna Burke menyampaikan AMEC menjadi salah satu ajang yang menjadi parameter kesuksesan pegiat komunikasi, dalam melaksanakan program yang terencana, dan terukur dampaknya.

“AMEC Awards merupakan panggung global bentuk pengakuan atas implementasi dan pengukuran komunikasi terbaik yang berhasil menunjukkan dampak nyata pada tujuan organisasi. Kami bangga dapat menjadi wadah bagi perusahaan untuk menunjukkan praktik terbaik dalam menggunakan data, wawasan, dan analitik untuk memajukan profesi ini,” kata Johna dalam keterangannya, Jumat (7/11).