Pertamina Boyong 3 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih tiga penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2026.

Pertamina memperoleh predikat Silver pada kategori The Best Service Quality Management Team (Small), serta predikat Silver dan Bronze pada kategori The Best Agent Digital Email Publik.

Pertamina mengoptimalkan peran perwira (pekerja) dalam memberikan layanan informasi memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya kanal email yang menghantarkan The Best Agent Digital Email Publik, predikat Silver diraih oleh Robiat Ul Auliah, sedangkan predikat Bronze diraih oleh Tony Dwi Kuswara.

Baca Juga: Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya dan Air Bersih di SD Gunung Bayu Lewat Program SEB

Keduanya merupakan Customer Relation Officer (CRO) Pertamina yang bertugas melayani informasi melalui email publik.

Pertamina juga meraih kategori kelompok The Best Service Quality Management Team sebagai wujud komitmen memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada kategori ini, peserta diwakilkan team layanan informasi publik lain, yakni Dahlia dan Della Evriliana.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan penghargaan tersebut merupakan energi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

“Pertamina terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Setiap pertanyaan dan masukan yang disampaikan masyarakat perlu ditangani dengan cermat, jelas dan akurat sehingga dapat mitigasi maraknya disinformasi ataupun hoax," ujar Baron.