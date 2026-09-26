Pertamina Boyong 3 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih tiga penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2026.
Pertamina memperoleh predikat Silver pada kategori The Best Service Quality Management Team (Small), serta predikat Silver dan Bronze pada kategori The Best Agent Digital Email Publik.
Pertamina mengoptimalkan peran perwira (pekerja) dalam memberikan layanan informasi memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya kanal email yang menghantarkan The Best Agent Digital Email Publik, predikat Silver diraih oleh Robiat Ul Auliah, sedangkan predikat Bronze diraih oleh Tony Dwi Kuswara.
Keduanya merupakan Customer Relation Officer (CRO) Pertamina yang bertugas melayani informasi melalui email publik.
Pertamina juga meraih kategori kelompok The Best Service Quality Management Team sebagai wujud komitmen memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.
Pada kategori ini, peserta diwakilkan team layanan informasi publik lain, yakni Dahlia dan Della Evriliana.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan penghargaan tersebut merupakan energi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
“Pertamina terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Setiap pertanyaan dan masukan yang disampaikan masyarakat perlu ditangani dengan cermat, jelas dan akurat sehingga dapat mitigasi maraknya disinformasi ataupun hoax," ujar Baron.
Pertamina memboyong tiga penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pegadaian Borong 10 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026
- Klinik Milik Dokter Ayu Widyaningrum Raih Award Estetika Asia Pasifik
- Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya dan Air Bersih di SD Gunung Bayu Lewat Program SEB
- Konsisten Berinovasi, Jenama Lokal Seratin Sabet Brand Indonesia Excellence Award
- IRSMS Award, Jasa Raharja-Korlantas Apresiasi Kinerja Kepolisian yang Aktif Kelola Data Kecelakaan
- Dorong Ketahanan Energi Nasional, SAKA Tajak Sumur Eksplorasi SM-1 di Blok Pekawai