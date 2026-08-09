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Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru

Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
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PT Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan ajang tahunan Bright Gas Cooking Competition (BGCC). Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, TEGAL - PT Pertamina Patra Niaga sukses menyelenggarakan Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026 tingkat regional di Kota Tegal dengan mengusung tema 'Warisan Rasa Nusantara dari Hati'.

Antusiasme masyarakat sangat luar biasa, sebanyak 393 peserta secara online dan 467 peserta secara offline mengikuti ajang ini.

Dari proses kurasi ratusan pendaftar tersebut, terpilih top 40 finalis yang berkesempatan berkompetisi unjuk kebolehan secara langsung di panggung utama semifinal BGCC Tegal.

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Para finalis ditantang menyajikan kreasi masakan menggunakan secret ingredients berupa cumi dan udang.

Setiap hidangan yang disajikan menggunakan produk Bright Gas sebagai energi memasak yang praktis dan andal, serta dinilai oleh dewan juri profesional yang terdiri dari Chef Joko Patriot dan Chef Yuda Bustara.

Setelah melalui proses penilaian yang ketat, dari Top 40 finalis terpilih Devan Andhika Saputra sebagai Juara 1 Semifinal Bright Gas Cooking Competition Tegal, Feli Sitta Mayasari sebagai Juara 2, dan Bobby Utomo Putra sebagai Juara 3.

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Para pemenang masing-masing memperoleh hadiah berupa uang tunai dengan total puluhan juta rupiah, tabung perdana Bright Gas 5,5 Kg, serta set alat masak premium.

Ketiga pemenang tersebut selanjutnya akan mewakili Tegal pada babak Grand Final BGCC 2026 di Jakarta pada November mendatang dan berkesempatan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah, termasuk Culinary Art Course di Le Cordon Bleu, Thailand.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pertamina dalam mendekatkan produk Bright Gas kepada masyarakat sekaligus mendorong pelestarian kuliner Nusantara.

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