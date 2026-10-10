Pertamina Buka Camping Ground Saat MotoGP Mandalika 2026, Mampu Tampung 150 Orang

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina menghadirkan camping ground untuk pertama kalinya di kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini sebagai alternatif tempat menginap bagi komunitas riders dan kru selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

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Camping ground yang berada di sekitar area sirkuit tersebut memiliki kapasitas hingga 150 orang.

Fasilitas ini disiapkan untuk menampung komunitas otomotif yang melakukan perjalanan touring menuju Mandalika, yaitu komunitas yang berangkat dari Jakarta pada 3 Oktober lalu.

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Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan kehadiran camping ground tersebut menjadi salah satu kontribusi Pertamina dalam mendukung para komunitas otomotif yang datang ke Mandalika untuk menyaksikan gelaran Pertamina Grand Prix Of Indonesia pada 9-11 Oktober 2026.

“Ini adalah Camping Ground yang pertama kali dikelola oleh Pertamina. Di sini nanti akan digunakan teman-teman yang berasal dari komunitas riders,” ujar Arya.