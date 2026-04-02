Pertamina Buka Suara Soal Kebakaran Stasiun Pengisian LPG di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Pertamina buka suara terkait insiden kebakaran yang terjadi di SPBE PT Indogas Andalan Kita, Cimuning, Bekasi.

Area Manager Communications, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Susanto August Satria menyatakan Pertamina Patra Niaga Regional JBB fokus pada upaya penanganan di lapangan bersama pihak terkait hingga api dapat dipadamkan.

Kebakaran stasiun pengisian LPG di Jawa Barat tersebut diketahui telah dipadamkan pada Kamis (2/4) pukul 02.18 WIB dini hari.

“Pertamina Patra Niaga Regional JBB bersama Tim Damkar bergerak cepat sehingga api dapat segera dipadamkan. Saat ini api sudah dipadamkan dan petugas masih melakukan proses pendinginan di area kejadian,” ungkap Satria dalam siaran pers.

Satria menjelaskan, tim dan pihak terkait akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab kebakaran.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah mengarahkan pihak SPBE untuk segera membuka posko pelayanan pasca insiden.

Posko ini akan digunakan sebagai sarana pendataan bagi masyarakat yang terdampak, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi di lokasi tetap aman, serta proses penanganan berjalan dengan baik.