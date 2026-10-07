Pertamina dan Elnusa Petrofin Perkuat Ketahanan BBM di MotoGP Mandalika

jpnn.com, LOMBOK - Aktivitas masyarakat dan mobilitas pengunjung di Lombok diperkirakan meningkat menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.

Untuk menjaga ketersediaan energi di tengah momentum tersebut, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), memperkuat kesiapan distribusi BBM sekaligus meningkatkan aspek keselamatan dan kesiapan armada serta personel di seluruh Pulau Lombok.

Kesiapan distribusi telah dimulai sejak 4 Oktober 2026 dengan melakukan penyaluran BBM ke SPBU sebagai langkah pengamanan stok menjelang rangkaian event. EPN menyiagakan 28 unit Mobil Tangki (MT) dengan total kapasitas 440 KL dan 136 Awak Mobil Tangki (AMT), serta diperkuat 2 unit MT spot charter dengan kapasitas 32 KL.

Distribusi mencakup BBM dari Integrated Terminal (IT) Ampenan menuju 72 SPBU dan 45 Pertashop di Pulau Lombok. Untuk memperkuat kesiapan di kawasan Mandalika, EPN juga menyiapkan SPBU 54.835.08 dan 54.835.14 sebagai SPBU kantong yang menjadi titik perhatian utama selama event berlangsung.

Selain kawasan Mandalika, EPN juga memperkuat distribusi pada sejumlah jalur masuk utama menuju Pulau Lombok.

Tiga koridor pelabuhan, yakni Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Pelabuhan Lembar dan Gili Mas di Lombok Barat, serta Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara, menjadi perhatian dalam pengaturan prioritas pengiriman.

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Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan pengunjung yang masuk ke Lombok selama penyelenggaraan event.

Memasuki periode puncak kegiatan, pola distribusi juga disesuaikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan.