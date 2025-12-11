Pertamina dan GIZ Teken MoU, Langkah Nyata Tingkatkan Komitmen Keberlanjutan
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, sebuah entitas milik pemerintah Federal Jerman yang berfokus pada kerja sama internasional telah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Pertamina Club, Jakarta Selatan pada Senin (8/12/2025).
MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, Direktur Negara GIZ Indonesia & ASEAN Hans-Ludwig Bruns, serta disaksikan Direktur Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN Elisabeth Tinschert.
Kerja sama yang terjalin ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Republik Federal Jerman.
Kolaborasi ini merupakan inisiasi dan bentuk sinergi antara Fungsi Grant Management - Investor Relations dan para project owner di Pertamina grup, grant provider dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan, termasuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan melalui skema G2G.
Kerja sama ini diharapkan memberikan dukungan hibah kepada Pertamina sejalan dengan inisiasi keberlanjutan dan transisi energi di Pertamina Group.
Penandatanganan MoU tersebut menandai kelanjutan sinergi antara Pertamina dan GIZ yang di mana pada tahun 2024, bersama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, untuk mendukung program Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.
Inisiatif kolaborasi ini mencakup program dekarbonisasi dan efisiensi energi, pembangunan infrastruktur hijau berkelanjutan, program transisi energi, termasuk pendampingan terkait pembiayaan berkelanjutan dari institusi internasional, perlindungan iklim dan lingkungan, ekonomi hijau, serta program keberlanjutan terkait SDGs (Sustainable Development Goals).
Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini dan Direktur Negara GIZ Indonesia & ASEAN Hans-Ludwig Bruns menandatangani MoU
