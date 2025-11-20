Pertamina Diminta Berhati-hati soal Mafia Migas

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi Inas Nasrullah Zubir meminta Pertamina berhati-hati soal mafia migas.

Pasalnya, mafia migas tengah melancarkan aksinya setelah rentetan pengungkapan skandal besar oleh pemerintah, mulai dari kasus suap Patra Niaga yang menyeret nama-nama elit, hingga kaburnya Riza Chalid yang diduga menjadi ‘otak’ di balik mafia migas.

Dia bahkan melihat Pertamina sebagai satu-satunya penyalur BBM bersubsidi dan penugasan (PSO) secara hukum kini tengah digoyang.

“Gelombang perlawanan terhadap Pertamina makin kentara sejak akhir 2024 hingga 2025. Muncul gelombang serangan sistematis untuk mendiskreditkan BUMN ini, seolah ingin memanfaatkan kelemahannya agar peran retailer terbesar di hilir migas digeser atau setidaknya dipecah ke pihak swasta,” kata Inas saat dihubungi, Rabu (19/11).

Menurutnya, serangan tersebut bukan insidental, melainkan upaya terkoordinasi untuk melemahkan posisi perusahaan pelat merah tersebut.

Dia mengungkapkan, salah satu indikasi yang menunjukkan pola mafia adalah munculnya narasi halus, tetapi terkoordinasi tentang keluhan sejumlah SPBU swasta besar ke Pertamina.

“Mengeluh secara terbuka di media dan medsos bahwa mereka ‘terpaksa’ membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang dianggap tidak kompetitif, pasokan sering telat, dan kualitas BBM yang buruk. Keluhan ini kemudian diviralkan oleh sejumlah akun media dan komentator yang selama ini dikenal getol mengkampanyekan liberalisasi sektor migas” katanya.

Eks Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menilai, kewajiban SPBU swasta membeli jenis BBM tertentu dari Pertamina bukan keputusan semata-mata dari perusahaan, melainkan diatur oleh regulasi negara.