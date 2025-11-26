Pertamina Dinilai Berhasil Bikin Mafia Migas Kesal

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Agus Surono mengatakan upaya Pertamina memperbaiki tata kelola dan meningkatkan layanan diduga telah membuat mafia migas kesal.

Karena itu, Agus menuturkan Pertamina harus terus menunjukkan upaya pembenahan tata kelola. Termasuk tegas dalam melawan mafia, mengingat Pertamina merupakan perusahaan energi nasional.

“Dengan langkah tegas Pertamina berbagai kebijakan akan membuat gerah mafia migas yang telah menguasai energi di Indonesia, patut dibantu dengan dukungan,” kata Agus saat dihubungi, Rabu (26/11).

Terkait potensi perlawanan yang diduga dilakukan oleh mafia migas setelah penetapan tersangka terhadap Riza Chalid dan anaknya, Guru Besar Hukum Universitas Pancasila ini menilai kelompok tersebut memiliki tujuan terstruktur untuk melemahkan negara.

“Pastinya mafia migas akan melakukan berbagai cara untuk merusak citra pemerintah dengan melawan Pertamina karena banyak yang ingin menguasai energi nasional,” jelasnya.

Agus menegaskan, upaya Pertamina dalam melakukan pembenahan harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Pasalnya ia menduga jaringan mafia migas masih aktif mencoba mengganggu reformasi sektor energi.

“Masyarakat dan semua pihak harus ikut mendukung Pertamina dalam membenah agar bisa bekerja secara maksimal dan melakukan bersih-bersih agar tidak terpengaruh mafia migas,” tegasnya.

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum ini menambahkan, dukungan publik merupakan fondasi penting agar Pertamina mampu bertahan dan membersihkan sektor migas dari kelompok-kelompok yang merugikan negara.