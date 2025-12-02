Pertamina Dinilai Mampu Selesaikan Masalah Distribusi BBM di Pulau Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai tantangan distribusi BBM di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara sangatlah berat.
Trubus menjelaskan di pasca banjir di Pulau Sumatra ini, kondisi jalan yang rusak dan terputus bakal menyulitkan proses penyaluran pasokan energi.
“Kondisi bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sangat menjadi tantangan yang besar, pasalnya Pertamina harus melewati akses jalan yang terputus demi sampainya BBM untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Trubus di Jakarta, Selasa (2/12).
Meski begitu, Trubus optimistis Pertamina akan mampu mengatasi hambatan dan tantangan ini.
“Saya percaya Pertamina bisa mendistribusikan BBM di tempat-tempat terjadinya bencana meskipun banyak kendala yang dihadapinya,” tegasnya.
Terkait strategi menghadapi gangguan distribusi, Trubus menilai Pertamina sudah memiliki kesiapan dan skenario yang memadai.
“Tentunya Pertamina telah mempunyai strategi yang cukup baik dalam melakukan suplai BBM di wilayah terdampak banjir,” ujarnya.
Trubus meminta masyarakat tidak panic buying dan tetap membeli BBM secara wajar.
