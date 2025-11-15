menu
Pertamina Dinilai Serius Memperbaiki Layanan & Tata Kelola

SPBU Pertamina kini bukan hanya menjadi tempat mengisi bahan bakar saja, tetapi juga tempat beristirahat favorit bagi para pengendara motor yang melakukan perjalanan jauh atau touring lintas daerah. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Pertamina dalam merespons keluhan masyarakat mendapatkan penilaian positif dari akademisi. 

Pengamat Energi Universitas Andalas Dr.Eng. Muhammad Makky menilai langkah tersebut sebagai bukti keseriusan Pertamina melakukan pembenahan dan perbaikan pada layanan serta tata kelola. 

 "Ini modal yang sangat besar yang dilakukan Pertamina dalam melakukan investigasi, dan saya kira Pertamina sebagai perusahan plat merah tentu ini menjadi  kepercayaan masyarakat bahwa Pertamina bertanggung jawab terhadap pelanggan," kata Makky dikutip, Sabtu (15/11).

Terkait langkah investigasi skala besar Pertamina dalam memperbaiki tata kelola layanan, Makky menyebutkan bahwa ini sebagai bukti Pertamina menjaga tata kelola layanan kepada masyarakat.

"Ini bukti Pertamina ingin memperbaiki tata kelola layanan kepada masyarakat dan menjadi perusahaan plat merah yang benar-benar menjaga kualitasnya," ujarnya.

Selain itu, Makky menilai langkah ini sebagai momentum pihak Pertamina dalam pembenahan tata kelola layanan.

"Tentunya ini menjadi momentum Pertamina dalam pembenahan tata kelola layanan dan sebagai rasa tanggung jawab agar masyarakat puas dengan produk Pertamina," jelasnya.

Menurut dia, dengan membuka posko aduan dan keterbukaan proses investigasi oleh Pertamina ini akan membuat transparansi perusahaan plat merah tersebut.

